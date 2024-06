Der Sanierungsbereich weist eine Länge von rund 600 Metern auf und beinhaltet die Neugestaltung des Anschlusses Zuoz. Mit dem Umbau des Verkehrsknotens in einen Kreisel wird die Verkehrssicherheit erhöht, die bestehenden Linksabbiegespuren und Trenninseln werden zurückgebaut. Auslöser des Projekts ist die Unfallhäufigkeit am bestehenden Knoten.





Zusammen mit der Umgestaltung des Knotenpunkts werden weitere Umgebungsumbauten in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Zuoz realisiert. Dazu zählen unter anderem die Umgestaltung der Parkierungsanlage Punt Maillart Ost, die Aufhebung der Unterführung Resgia, die Schaffung von Parkplätzen in der Via Curtinellas sowie die Sanierung und der Neubau von Werkleitungen. Die Gesamtkosten des Auflageprojekts belaufen sich auf rund 7,4 Millionen Franken, wovon 5,38 Millionen Franken auf den Kanton entfallen. (staka)