Ein 41-jähriger Motorradlenker fuhr um 14.10 Uhr vom Umbrailpass talwärts in Richtung Sta. Maria. Bei der Örtlichkeit Alp Muraunza geriet sein Motorrad auf der leicht nassen Fahrbahn in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern. Dabei überquerte er die Gegenfahrbahn, kam von der Strasse ab, fuhr über die angrenzende Böschung und stürzte folglich im Weideland. Dabei verletzte der Lenker sich an der Schulter und wurde mit der Rega ins Spital Engiadina Bassa nach Scuol geflogen. Im Einsatz stand auch eine Ambulanz der Rettung Val Müstair.



(kapo)