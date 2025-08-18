Kurz nach 13.20 Uhr musste auf der Engadinerstrasse H27 in Sent ein 29-jähriger Deutscher sein Auto verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Diesen Umstand erkannte ein nachfolgender 18-jähriger Motorradlernfahrer aus der Schweiz zu spät, fuhr dem Auto auf und stürzte.





Weiterer Unfall in Ardez

Kurz vor 13.30 Uhr überholte auf der Hauptstrasse H27 in einer Linkskurve ein 63-jähriger Motorradfahrer aus der Schweiz einen 55-jährigen Motorradfahrer aus Belgien. Bei diesem Überholmanöver kollidierten die beiden Motorräder miteinander und beide Zweiradfahrer, der Belgier führte eine Sozia mit, stürzten.





Grosseinsatz für den Rettungsdienst

Innerhalb von zehn Minuten musste der Rettungsdienst Scuol an zwei Verkehrsunfälle ausrücken. Alle vier Personen der gestürzten Zweiräder wurden durch die Teams, auf der Unfallstelle in Scuol auch noch durch einen Notarzt, notfallmedizinisch versorgt. Zudem wurden die vier Leichtverletzten nach der Versorgung mit Rettungswagen zur Kontrolle ins Spital nach Scuol transportiert. Ebenfalls standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Graubünden im Einsatz. (kapo)