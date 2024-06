3500 Besuchende feiern den Albulatunnel II

Am Sonntag, 9. Juni, ist der Albulatunnel II offiziell eröffnet und mit einem grossen Publikumstag gebührend gefeiert worden. Die insgesamt rund 3500 Besuchenden erwarteten in Spinas und in Preda Attraktionen und Unterhaltung für Gross und Klein, darunter eine Licht-und Tonshow im Tunnel.