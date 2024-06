Per Larissa Tschenett (annada 2001) esa üna premiera e sgür ün dals puncts culminants in sia carriera amo giuvna i’l ciclissem. La sportista lavura ed abita a Cuoira e fa part al Rad- und Mountainbike-Verein (RMV) da Cuoira. Ella vala per uschedir sco noviza i’l sport da ciclissem – e be listess haja ella «vaira grond potenzial», sco cha Swiss Cycling scriva in üna comunicaziun. Larissa Tschenett es insè statta in giuvens ons üna giovadra d’elita da tennis – ella es gnüda promovüda in centers da sport naziunals.





Sper Larissa Tschenett e Jolanda Neff fan part al team da Swiss Cycling eir amo las ciclistas Lea Fuchs, Steffi Häberlin, Lorena Leu e Jasmin Liechti. Il Tour de Suisse Women es dals 15 als 18 da gün 2024 e fa ün gir pretensius sur quatter etappas illa Svizra francesa. Sco grond trumf svizzer parta Elise Chabbey da Genevra. Marlen Reusser chi vaiva guadagnà l’on passà il classamaint general nu sarà però da la partida. Reusser es amalada e nu po perquai defender sia victoria dal 2023. (cdm/rtr/fmr)