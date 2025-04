Bei besten Bedingungen trafen sich am vergangenen Samstag über 100 Athletinnen und Athleten im Skigebiet Furtschellas. Das Wetter und die Piste präsentierten sich in ausgezeichnetem Zustand. Das Festival, das dieses Jahr auch das letzte Rennen im Rahmen des Swiss Cups von Swiss Ski war, erfreut sich immer grösserer Beliebtheit. Entsprechend gross war die Freude bei OK-Präsident Curdin Perl. «Alles hat bestens geklappt und die Rennen konnten wunschgemäss durchgeführt werden».

Das Festival beginnt jeweils am Donnerstagabend. Am Freitagabend findet der Doppelstocksprint statt, der fast an alte Zeiten erinnert, als Sils noch Austragungsort des Sprints im Rahmen des Engadin Skimarathons war. Das Abfahrtsrennen am Samstag, bei dem die Strecke grösstenteils auf oder parallel zur Skipiste hinunter nach Rabgiusa führt, ist aber sicher der Höhepunkt des Festivals. Die anspruchsvolle Strecke ist bei den Athletinnen und Athleten sehr beliebt. «Es ist eine unglaublich coole Sache und ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich das Abfahrtsrennen zum zweiten Mal gewinnen konnte», sagt Roman Alder im Siegerinterview. Und auch Marina Kälin, die Siegerin bei den Damen, ist voll des Lobes. «Es ist einfach fantastisch, was hier auf die Beine gestellt wird».

Dass dieses Format zwischen sportlicher Leistung und Spass nicht nur bei den Athletinnen und Athleten sehr gut ankommt, zeigten auch die Worte von Edi Zihlmann: «Ich kann den Organisatoren zu diesem tollen Event nur gratulieren», sagte der Chef Nachwuchs Nordisch von Swiss Ski bei der abschliessenden Rangverkündigung im Hotel Schweizerhof in Sils.