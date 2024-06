Endlich aufatmen. Nach intensiven Prüfungstagen und -wochen dürfen sich die HIF-Maturandinnen und -Maturanden Alina Andrighetti aus Sent, Hanna Hintz aus Ftan, Oriana Jäger aus Cunter, Noah Damerow aus Tarasp und Maximilian Heller aus Herrliberg verdient feiern lassen. Sie alle haben erfolgreich die Maturaprüfung bestan­den. Als beste Maturandin wurde Hanna Hintz mit einem Notenschnitt von 5,6 vom Rotary Club Bad Scuol-Tarasp-Vulpera ausgezeichnet, vertreten durch Albert Mayer. Daneben wurde der Preis der Doris Baeder-Gabriel-Stiftung für aussergewöhnliches soziales Engagement in der HIF-Gemein­schaft und in der Region an die Maturandinnen Hanna Hintz und Alina Andrighetti verliehen.





Die Laudatio hielt der Bündner Nationalrat Jon Pult, der die herausragen­den Leistungen der Schülerinnen und Schüler würdigte und sie ermutigte, diese bedeutende Lebensetappe mit neu gewonnener Freiheit gebührend zu feiern. Rückblickend auf seinen eigenen Matu­ra­abschluss vor 21 Jahren forderte Jon Pult die Absolventinnen und Absol­venten heraus, die Welt nun mit Aufbruchsstimmung zu erobern. Er unterstrich, dass dieser Schritt eine Chance sei, stets das Richtige im Leben zu tun, sich selbst und die Welt fortlaufend kritisch zu hinterfragen und nicht den einfachsten Weg zu nehmen, sondern stets den richtigen.





Nicht nur die Maturandinnen und Maturanden liessen sich an diesem Tag feiern, sondern auch ihre Lehrerschaft. Für ihren Einsatz und ihr Engagement wurden sie von der Abschlussklasse mit persönlichen Worten und Geschenken geehrt, besonders ihr Klassenlehrer, Reto Peter. Nach 15 Jahren engagierter Lehrtätigkeit am HIF tritt Peter nun in den Ruhestand ein. Seine unermüdliche Unterstützung, sein Herzblut für den Unterricht und seine Verbun­denheit zu seiner Abschlussklasse spiegelten sich sowohl in den gezeigten Bildern als Jahresrückblick sowie in der Rede seiner Abschlussklasse wider.

Medienmitteilung HIF