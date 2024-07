Die GPK empfiehlt einen Projektstopp und eine Neuausrichtung

Klare Worte an die Verantwortlichen der Infra gab es am Mittwoch von den Mitgliedern der Geschäftsprüfungskommission. Sie haben sich nicht nur von einer Medienmitteilung distanziert, welche viel zu schönfärberisch sei, sondern auch Kritik an den Organen geübt. Die Zusammenarbeit sei schwierig.