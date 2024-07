Ch’implü haja il Chantun eir permiss – tenor la cunvegna da program da la Nouva gualiva- ziun da finanzas – üna contribuziun federala da maximalmaing 446 250 francs vi dals cuosts totals da 1,275 milliuns francs. In avuost dal 2023 vaiva dat grondas strasoras in Engiadina. L’aua gronda vaiva schlavà oura la riva a dretta da l’En a Zernez, sün üna lunghezza da 250 meters, in ün’otezza da fin tschinch meters e d’üna profuondità da ses fin ot meters. Eir la via d’access a la sarinera d’eira gnüda donnagiada ferm.





Il proget da correcziun prevezza da fabrichar ün nouv repar per proteger la sarinera, la via e las lingias d’aua. Ed id es eir previs da proteger la riva da l’En cun ün cuntschet da crappa e terra cumbinà cun bos-cha. (cdm/fmr)