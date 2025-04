Erhöhte Alarmbereitschaft wegen Maul- und Klauenseuche

Seit Anfang März wurden in der Slowakei und in Ungarn mehrere Fälle von Maul- und Klauenseuche bestätigt. Bund und Kanton verfolgen die Situation aufmerksam und stehen in engem Austausch mit den zuständigen Behörden.