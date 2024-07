Laut einer Medienmitteilung steht die TESSVM in den nächsten Jahren vor verschiedenen Herausforderungen, zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung. Im Fokus stehe das digitale Gäste-Erlebnis mit personalisierten Informationen, und zwar vor, während und nach der Reise. Die TESSVM wird im Bereich Marketing und Digitalisierung weitere Kompetenzen aufbauen.





«Die überarbeitete TESSVM-Strategie, welche zur Zeit noch in der Vernehmlassung ist und eng mit der Agenda 2030 der Region Engiadina Bassa/Val Müstair verknüpft ist, ist eine hervorragende Basis für die erfolgreiche Positionierung unserer Region», so Verwaltungsratspräsidentin Gabriella Binkert Becchetti. Die neu formulierte Vision in der TESSVM-Strategie bringe es auf den Punkt: «Als TESSVM leben und fördern wir einen verantwortungsbewussten, zukunftsfähigen Tourismus, der unseren Gästen unerwartete Erlebnisse bietet und gleichzeitig die Bedürfnisse der Umwelt und der lokalen Gemeinschaft respektiert.»





Medienmitteilung TESSVM