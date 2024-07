Breitenmoser hat langjährige Führungserfahrung im Klinikwesen. Der 40-Jährige leitet als CEO die CHC Holding AG, zu der das Herz-Neuro-Zentrum Bodensee in Münsterlingen (TG), das Herz-Zentrum Bodensee in Konstanz (D) und der Rettungsdienst Rescuemed gehören. Er ist mit einem Unterbruch seit 2013 als Finanzchef, Geschäftsleitungsmitglied und als CEO für die CHC Holding tätig. Zuvor arbeitete der Betriebswirtschafter und eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer in einer Unternehmensberatung. Breitenmoser wohnt mit seiner Frau und seiner Tochter in Fläsch.

«Die Klinik Gut geniesst einen hervorragenden Ruf und die Patientinnen und Patienten stehen im Mittelpunkt. Ich freue mich sehr darauf, Teil dieses Teams zu werden», wird Silvan Breitenmoser in einer Medienmitteilung zitiert.