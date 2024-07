Stazersee-Konzerte sind open air

Am Sonntag, 21. Juli finden am Lej da Staz die traditionellen open air-Konzerte anlässlich des Festival da Jazz statt. Trotz der etwas unsicheren Wetterprognosen haben sich die Organisatoren gestern Freitag entschieden, dass die Konzerte wie geplant open air auf der Bühne am See stattfinden.