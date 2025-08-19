Ein übergrosses Schaf als Zeichnung an der Wand, rechts davon die Espressomaschine und dahinter das Rahmengeschäft. Die Galerie Bolt & Bolt hat seit Dezember 2024 in Celerina geöffnet und stellt Werke von regionalen und überregionalen Künstlern aus.
19.08.2025Gianina Flepp 3 min
Der Initiator der Galerie ist Alf Bolt, welcher im gleichen Raum das Rahmengeschäft Bolt Rahmen Design betreibt. Alf Bolt hatte schon viele Jobs in seinem Leben. Ursprünglich hat er eine Lehre als Werbezeichner absolviert, wo er auch sein Talent ...
