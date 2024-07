Die Lagergeschichte spielt in den nächsten zwei Wochen auf einer grossen Insel im Meer. Hier treffen sich verschiedene Völker in der goldenen Stadt «Yunka Patapi».



Jedes Volk beherrscht ein Handwerk, wie beispielsweise Töpfern, Bildhauern, medizinische Versorgung oder Lama züchten.



Einander zu helfen und Wissen auszutauschen ist ein grosses Bedürfnis der Völker. Da die Wege auf der Insel lange und beschwerlich sind, müssen Handelswege gebaut werden, um einen Tausch möglich machen zu können....



Beeindruckend ist das KaLa GR in Zahlen:



● 330 Kinder

● 140 Leitende

● 30 Helfende

● 7500m² Lagerplatz

● 930 M.ü.M

● 80 Arbeitsstunden Aufbau pro Person

● 1400 l Orangensaft

● 92 kg Essiggurken

● 360 kg Kartoffeln aus Sumvitg

● 1500 Eier aus der Region

● 4 Ärztinnen rund um die Uhr auf Platz

● 1400 offizielles KaLa Merchandise Artikel



Die EP/PL veröffentlicht alle zwei Tage ein Lagertagebuch der Abteilung Battasendas Capricorn Engiadina Bassa und zwar in der Rubrik Blog auf www.engadinerpost.ch.