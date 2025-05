Einen Dessertlöffel designen, am Computer Pläne zeichnen oder Blutdruck messen, die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse und der 1. Oberstufe tauchten kürzlich unter Anleitung der Lernenden in die Berufswelt ein. Sie erhielten dabei vielfältige Eindrücke aus erster Hand und einen Überblick über die verschiedenen Berufsmöglichkeiten in der Region.





Kreative Ideen und Begeisterung

Um den Schülerinnen und Schülern Einblicke in Lehrberufe zu bieten, präsentierten die Lehrbetriebe und Lernende ihre Berufe und Branchen an verschiedenen Ständen. In den Räumlichkeiten der Oberstufenschulen informierten die jungen Erwachsenen über ihre Lehre und zeigen interessante Seiten des Berufes auf. Sie erzählten über die Anforderungen und die Weiterbildungsmöglichkeiten und beantworten Fragen. Mit viel Herzblut, Kreativität und Motivation sowie den typischen «Werkzeugen» zeigten die jungen Berufsleute ihre Tätigkeiten und liessen die Schülerinnen und Schüler vor Ort «arbeiten».





Perspektiven anbieten

Die Tischmessen sind seit zwei Jahren ein fester Bestandteil im Berufswahlprozess an den Oberstufenschulen im Oberengadin. Diese Anlässe führt Inavaunt im Auftrag der «Stiftung zur Förderung der Berufsbildung» durch. Die Stiftung organisiert auch weitere Anlässe, um Lehrberufe sichtbar zu machen und den jungen Leuten Perspektiven im Tal aufzuzeigen. «Zukunftschancen im Engadin gibt es, sie sollen auch gesehen werden», schreibt Inavaunt in einer Mitteilung. Das Motto bei der Berufswahl laute: «Jeder junge Mensch am richtigen Ort». (ep/pd)





Weitere Informationen zu Tätigkeiten der Stiftung: www. Impuls-berufsbildung.ch