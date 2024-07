Auch auf 1800 Meter über Meer wächst knackiges Gemüse

Auf kleinsten Flächen werden in Samedan, Madulain und Sils im Domleschg der gesamte Bedarf an Salat, Kartoffeln, Gemüse und Kräuter fürs Hotel Hauser in St. Moritz angebaut. Möglichst lokal, regional und ökologisch, lautet das Credo.