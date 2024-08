In jeder Grossauflage der Engadiner Post / Posta Ladina präsentieren wir Ihnen ein neues KI-Bild, welches allein durch Ihre Rückmeldungen zu einem bestimmten Thema generiert wird. Vor wenigen Wochen wollten wir von Ihnen wissen, wo Sie ihre Sommerferien verbringen. Das nächste KI-Bild erscheint am 15. August. Dafür möchten wir von Ihnen wissen, welche Erinnerungen Sie mit dem Schulanfang verbinden. Haben Sie sich jeweils auf das neue Schuljahr gefreut? Oder hätten Sie lieber noch eine Woche länger Ferien gehabt? Und was sagen Ihre Kinder dazu?