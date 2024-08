Eine 60-Jährige fuhr am Freitag gegen 10.00 Uhr als Mitglied einer Fahrradgruppe auf der Nebenstrasse von Roticcio kommend in Richtung Vicosoprano hinunter. Beim Camping Mulina in Pungell fuhr ein Neunjähriger mit seinem Fahrrad von rechts kommend auf die Strasse ein, wobei die beiden anschliessend miteinander kollidierten und jeweils stürzten. Mit Verdacht auf Kopfverletzungen wurde die Fahrradfahrerin von einem Team des Rettungsdienstes Spino sowie einem örtlichen Notarzt betreut. Der Junge erlitt keine Verletzungen. Die Frau, die wie auch das Kind einen Fahrradhelm trug, wurde ins Spital nach Samedan transportiert, wo sich ihre Verletzungen als leicht bis mittelschwer herausstellten. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Unfallhergang.



Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden