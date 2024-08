WWF fordert Schutzziele für Moorlandschaft Stazerwald

Der Nutzungsdruck am und rund um den Stazersee nimmt gemäss dem WWF laufend zu. Zudem seien in den letzten Jahren immer neue Anlagen entstanden. Celerina will ein Nutzungskonzept erarbeiten lassen. Die Umweltorganisationen wollen miteinbezogen werden.