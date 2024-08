Am Samstag steht der steile und anspruchsvolle «Free Fall Vertical» auf dem Programm, während sich am Mittag die Kleinen, aber ganz Grossen am «Kids Race» behaupten können. Speziell zu erwähnen ist der «Run for Fun». In Zusam­menarbeit mit Special Olympics Switzerland wurde damit ein Rennen für alle, auch Teilnehmende mit Beeinträchtigungen etabliert.





Ebenfalls am Samstag findet von 14.30 bis 18.30 Uhr der Sports & Health Summit auf dem Festivalgelände statt. Kurzreferate von Experten aus verschiedenen medizinischen Berei­chen stellen Kopf, Herz, Menstruation und Leistungsfähigkeit in den Kontext zu Bewegung und sportlichen Aktivitäten.





Höhepunkt des Festivals ist der 45. «Engadiner Sommerlauf» am 11. August, der mit einer Strecke von 25,5 Kilometern als Vorbereitung für einen Herbstmarathon gilt. Ganz neu ist in diesem Jahr der «Run S», ein Lauf über sechs Kilometer von Silvaplana nach St. Moritz.





In diesem Jahr werden sportliche Anstrengungen zudem belohnt: Mit der Muuvs-App kan man durch sportliche Aktivitäten Erfahrungspunkte (EXP) sammeln, die in Muuvs umgewandelt werden. Diese Muuvs dienen als Währung und können auf dem Marktplatz der App für Ausrüstung, Eintritte für Events und einmalige Erlebnisse ausgegeben werden. Ein besonderes Highlight der App ist die EXP Trophy. Diese Trophäe geht an den Athleten oder die Athletin, der oder die sich während des Rennens am meisten angestrengt hat – hier zählen nicht nur die schnellsten Zeiten. Die EXP werden anhand der Herzfre­quenzzonen berechnet: Je länger ihr euch in einer hohen Herzfrequenz­zone befindet, desto mehr EXP sammelt ihr. Der Gewinner oder die Gewinnerin ist die Person, die während der Rennen die meiste Zeit in einer hohen Herzfrequenzzone gelaufen ist.





Für den Gewinner oder die Gewinnerin wartet ein Gratis-Start für das St. Moritz Running Festival 2025.