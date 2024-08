Diebesgut sichergestellt - Täter flüchtig

In der Nacht auf Dienstag hat eine unbekannte Täterschaft in Müstair Einbruchdiebstähle sowie einen Fahrzeugdiebstahl verübt. Dank der guten grenzüberscheitenden Zusammenarbeit konnte das Fahrzeug mitsamt Deliktsgut in Italien sichergestellt werden.