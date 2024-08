Geschossen werden sollen die Wölfe im gesetzlichen Regulationszeitraum vom 1. September bis zum 31. Januar 2025, wie das Amt für Jagd und Fischerei, die Wildhut, am Donnerstag mitteilte. Ziel dieser Abschüsse sei die Reduktion der Konflikte mit der Landwirtschaft und die Erhöhung der Scheue gegenüber dem Menschen. Der Wolfsbestand soll dabei nicht gefährdet werden.



Die Anzahl Wölfe in Graubünden wuchs laut dem Amt auch in diesem Jahr an, insbesondere in den bislang rudelfreien Gebieten. Aktuell werden zwölf Rudel bestätigt. Die Wildhut geht davon aus, dass im Verlauf des Sommers noch weitere Rudel hinzukommen werden.

Die Bewilligung des Bundesamts für Umwelt (BAFU) wird für Ende August erwartet. (staka/sda)