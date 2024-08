Art contemporana our i’l liber

Not Vital, l’artist da Sent cuntschaint sün tuot il muond es il possessur dal parkin da not, chi’s nomna eir «parkin not dal mot» a l’entrada dal cumün da Sent. In quel as poja giodair pro gitas manadas objects d’art unics our il liber in üna natüra müravgliusa.