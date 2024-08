Flughafenabstimmung wird zweigeteilt

Im Juni 2025 wird in den Oberengadiner Gemeinden erneut über einen Kredit für die Erneuerung des Flughafens entschieden. In einer zweiten Abstimmung geht es gleichentags um die Zukunft des Heliports. Die Flughafenkonferenz hat am Donnerstag die entsprechende Weichenstellung vorgenommen.