Olympia-Silbermedaillengewinnerin zu Gast in St. Moritz

Mit viel Applaus wurde Julie Derron am vergangenen Donnerstag im Hotel Reine Victoria in St. Moritz von ihren Fans empfangen. Der Verein «Home of Triathlon» organisierte eine Talkshow für die 27-jährige Triathletin, die viel Zeit im Engadin verbringt und für ein Interview zur Verfügung stand.