Alpinissem e respunsabiltà

Amo quist on sto Anna Giacometti cumparair davant il Güdisch regiunal Malögia. Quel sto güdichar scha la cusgliera naziunala vain chastiada pervi dad omicidi per negligenza in occasiun da la bouda dal 2017. La FMR ha discurrü cun Rahel Müller, advocata es experta per accidaints in muntogna.