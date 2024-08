Il cumanzamaint ho fat Cinzia e band in coproducziun cun «Back to the Roots» in venderdi saira. In sanda s’haun preschantos Prefix, Cha da Fö, Curdin Nicolay cun sia band cun Valeria Zangger, Andi Gemassmer e Chasper Valentin, scu eir Ursina e Pascal Gamboni Trio, Pius Baumgartner e Francis Coletta düraunt tuotta di. La saira ho lura concerto Martina Linn cun sia band ed in seguit aint per la not il Trio Giarsun fin cha la gïa schloppa. Il grand bal da cumpagnia es sto organiso da la Chesa Planta a Samedan. (nba)