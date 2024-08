Rennen für den guten Zweck

Am 9. August fand auf dem Gelände des Running Festivals St. Moritz die «Race for the Cure Swiss» statt. Das dafür erstmals aufgestellte und weithin sichtbare «pinke» Zelt soll eine symbolhafte Ausstrahlung gewinnen für alle im Kampf gegen den Brustkrebs aufgewendeten Energien in unserer Region.