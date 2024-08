«Kommunikation ist wichtiger Bestandteil der Ausbildung»

Die Ausbildung der Jugendtrainer ist dem Schweizerischen Fussballverband ein grosses Anliegen. In der vergangenen Woche fand in Celerina die Ausbildung zum Trainer C Basic von Jugend und Sport statt. Mit dabei waren auch einige Mitglieder des FC Celerina.