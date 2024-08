Am Engadinwind zeigen die Next Generation und Anwärter auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles auf dem Silvaplanersee Windsurfsport auf höchstem Niveau. Mehr als 150 Athleten aus 35 Nationen nutzen die Oberengadiner Seenlandschaft als Wettkampfbühne.









Am Wochenende vom 24./25. August findet zudem der 47. Engadin Surfmarathon mit den Sportarten Windsurfen, Kitesurfen und Wingfoilen statt. Der Marathon ist die älteste Windsurfregatta, die jedes Jahr im Engadin stattfindet. Man darf gespannt sein, ob die Kiter den 42-km-Marathon weiterhin schneller als die Windsurfer und Wingfoiler auf dem wunderschönen Silvaplanersee absolvieren. Der Engadinwind lockt über 200 Athleten aus über 35 Nationen in die Seenlandschaft des Engadins. Der Veranstalter kann zudem ein Rekord-Teilnehmerfeld bestätigen. (pd)