Im Rahmen der Bündner Sportnacht am 6. Juni im GKB-Auditorium in Chur werden die Bündner Sportpreise vergeben. Nominiert sind in der Kategorie Sportler/in des Jahres Benjamin Bosshard (Eisklettern), Aita Gasparin (Biathlon), Valerio Grond (Langlauf), Annik Kälin (Leichtathletik), Corsin Konietzke (Fussball) und der Engadiner Thomas Tumler. Er holte an der Ski-WM in Saalbach zwei Medaillen.





In der Kategorie Newcomer des Jahres ist die Langläuferin aus Samedan Nina Cantieni nominiert worden. Sie gewann vier Schweizermeisterschaften in den letzten 12 Monaten, zwei Mal in der U18- und zwei Mal in der U20-Kategorie. Ihre Konkurrentinnen sind die Celerinerin Sara Schmied (Skeleton), sie holte drei Podestplätze an Junioren WM und Lara Bianchi (Ski alpin).





Als Trainer/Funktionär des Jahres sind Toni Calonder (Skialpin), Beat Freiburghaus (Sportkegeln) und Martin Krättli (Volleyball) nominiert.





Den Preis für den Verein des Jahres machen dieses Jahr die RG Domat-Ems (Rhythmische Gymnastik), der SLRG Chur (Rettungsschwimmen) und der TC Domat-Ems (Tennis) unter sich aus. Bereits am vergangenen Samstag begann das öffentliche Voting für die Hauptkategorie Sportler/in des Jahres. Bis Sonntag, den 18. Mai kann pro Tag ein Mal abgestimmt werden.