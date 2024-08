Mit der EP/PL ans St. Moritz Art Film Festival

Das St. Moritz Art Film Festival organisiert ein Kino- und audiovisuelles Festival in St. Moritz und fördert die Verbreitung von Kino, Kunst und audiovisueller Kultur kantonal, national und international. In diesem Jahr findet das St. Moritz Art Film Festival vom 12. bis 15. September statt. Nach den Themen «Face-to-Face» und «Becoming-Landscape» konzentriert sich die 3. Ausgabe des Festivals auf den Begriff der «Zeit». Am St. Moritz Art Film Festival drehen sich Filmvorführungen, Vorträge und Podiumsdiskussionen um das Thema widersprüchlicher Zeitlichkeiten: Geschichte, Erinnerung, Wiederholung, Veralterung, Eigentum, Übertragung und materieller Verfall.