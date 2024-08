Felsräumungsarbeiten zwischen Sils und Plaun da Lej

Am kommenden Montag startet das Tiefbauamt des Kantons Graubünden mit Felsräumungsarbeiten zum Schutz der Strasse zwischen Sils und Plaun da Lej. Es sei mit Wartezeiten von bis zu 30 Minuten zu rechnen, schrieb das Amt am Dienstag. Betroffen ist auch der Wanderweg in der Region.