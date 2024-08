Il Chantun piglia in mera passa 30 lufs

Il Chantun less eliminar duos tröps da lufs i’l Grischun. Ed el less eir sajettar duos terzs dals luffins nats dürant quist on. Perquai ha il Chantun uossa inoltrà üna dumonda correspundenta a la Confederaziun. La FMR respuonda inchünas dumondas in connex cullas masüras da regulaziun previssas.