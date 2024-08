Über 500 Startende am OriEngiadina

Vom 8. bis 11. August fand in Sils, auf Furtschellas, dem Corvatsch, in Silvaplana und dem God Surlej unter dem Namen OriEngiadina ein Fünf-Etappen-OL an vier Tagen statt. Mitgelaufen ist auch eine mehrfache OL-Weltmeisterin.