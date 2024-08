Bei dieser nun mittlerweile traditionellen Automobilveranstaltung in St. Moritz sind nur Teilnehmende mit Fahrzeugen aus dem Nachbarland Italien zugelassen. Viele Motorsportfans, Schaulustige, Fotografen und Videografen wollten die besonderen Boliden begutachten oder ein Selfie knipsen. Am Samstag starteten die Teilnehmenden bei der Brücke Surlej, um über den Julierpass bei Thusis durch die Val Ferrera ins Avers zu fahren, um dann über den Albulapass das Ziel in der Fussgängerzone von St. Moritz anzufahren, nicht ohne auf den einzelnen Streckenabschnitten verschiedene Prüfungen zu absolvieren. Am Sonntag konnten Einheimische und Gäste auf der Via Serlas alle Fahrzeuge und einige Oldtimer der berühmten italienischen Automarken aus nächster Nähe bewundern und mit den Teilnehmern fachsimpeln. Das warme Wetter trug viel zum guten Gelingen dieses Grossanlasses im Engadin bei.

Autor: Giancarlo Cattaneo