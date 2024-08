Chi surpiglia il timun in Val Müstair?

La Val Müstair tscherna quist’utuon las autoritats cumünalas pella prosma perioda d’uffizi 2025 fin 2028. In venderdi s’han preschantats tuot ils candidats pel presidi cumünal e per la suprastanza cumünala in occasiun d’ün podium a Sta. Maria.