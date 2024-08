Nach zehn Jahren im Verwaltungsrat der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin SGO, davon mehrere Jahre als deren Vize- und einem Jahr als Präsidenten, habe er sich entschlossen, per Ende August vom Amt des Präsidenten und auch aus dem Verwaltungsrat zurückzutreten. Das schrieb Gian A. Melcher am Montag über die Informationsplattform «Beekeeper», über welche Kaderleute und Mitarbeitende der SGO miteinander vernetzt sind. Als Grund für seinen Rücktritt schrieb Melcher bloss von einem «zunehmend schwierigeren gesundheitspolitischen Umfeld». Auf Anfrage bestä­tigte Gian A Melcher diesen Umstand und auch, dass er seine Kündigung am 22. August eingereicht habe. Weil sich der Stiftungsrat der SGO am Mittwoch kurzfristig zu einer Sitzung treffen wolle, verzichtete Melcher auf eine Stellungnahme.





Der in Zuoz aufgewachsene Gian A. Melcher ist Facharzt für Chirurgie mit Schwerpunkt Viszeral- und Allge­mein­chirurgie sowie Traumatologie, er ist Titularprofessor für Chirurgie der Universität Basel wie auch Gründer und Inhaber der Dienstleistungs-, Coaching- und Beratungsfirma in Gesundheitsfragen Melchermedical Partners in Healthcare. Seit 1996 besetzt Melcher auch verschiedene Funktionen und Mandate auf standespolitischer Ebene und hat sich daneben auch als Autor zahlreicher Beiträge in Fachliteratur einen Namen gemacht.





Am Mittwochnachmittag gab die Geschäftsstelle der Region Maloja in einer Medienmitteilung bekannt, dass der Stiftungsrat der SGO Prisca Anand einstimmig als Nachfolgerin von Gian A. Melcher gewählt hat.





Prisca Anand ist seit Januar 2023 Mitglied des Stiftungsrats der SGO. Sie ist Unternehmerin und verfügt über langjährige Berufserfahrung im Gesundheits- und Sozialbereich. Als Geschäftsführerin eines international tätigen Unternehmens berät sie Forschungs- und Pharmaunternehmen in der Entwicklung neuer Medikamente. Seit 2023 gehört Prisca Anand dem Gemeindevorstand von St. Moritz an. Als Vorsteherin des Sozialdepartements ist sie dort zuständig für die Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziale Dienste. Zuvor gehörte sie dem St. Moritzer Gemeinderat an und war von 2014 bis 2017 Oberengadiner Kreisrätin.





Gian A. Melcher seinerseits gehörte dem Verwaltungsrat der SGO während der letzten zehn Jahre an. Im vergangenen Jahr hat er laut der Mitteilung in einer konfliktbeladenen Situation das Präsidium übernommen. Er hat die Bewältigung der bestehenden Herausforderungen mit hoher fachlicher Kompetenz, grossem Engagement und tiefer Verbundenheit mit Unternehmen und Region vorangetrieben.





Weiter spricht der Stiftungsrat Gian A. Melcher seinen Dank aus für die wertvolle Führungsarbeit, die er für die SGO geleistet hat. Der Stiftungsrat unter dem Vorsitz des Celeriner Gemeindepräsidenten und Vorsitzenden der Präsidentenkonferenz der Region Maloja, Christian Brantschen, sei davon überzeugt, dass Prisca Anand mit ihrer unternehmerischen und politischen Erfahrung und ihrer Vertrautheit mit der SGO ideale Voraussetzungen mitbringe, um den Verwaltungsrat in der aktuellen Lage zu führen und die notwendigen Veränderungen erfolgreich umzusetzen.



Autor: Jon Duschletta, Foto: z.Vfg