Gänsehaut, Erlebnisse und Wissen am Forschertag in Bever

Am Samstag fand in Bever der zweite Forschertag statt. Organisiert wurde er vom WWF Graubünden und der Gemeinde Bever. An acht Posten konnten sich die Besuchenden über die Revitalisierung des Inns, die Pflanzen- und auch die Tierwelt der Innauen informieren.