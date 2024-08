Der Grosse Rat hat am Donnerstag Silvia Hofmann (SP) aus Chur als Standespräsidentin gewählt. Silvia Hofmann wurde 1954 in Müstair geboren und ist in Chur wohnhaft. Sie ist verheiratet und hat zwei Söhne. Die neue Standespräsidentin ist Expertin für Chancengleichheit und Kulturmanagerin. Sie ist Stiftungspräsidentin Stadtbibliothek Chur, Stiftungsrätin Kantonsspital Graubünden und Stiftungsrätin Frauenkulturarchiv Graubünden. Seit 2018 ist Silvia Hofmann Grossrätin für den Kreis Chur. Von 2018 bis 2023 war sie zudem in der Geschäftsprüfungskommission. Da Silvia Hofmann ihre Wurzeln in der Val Müstair hat, wird die Standespräsidentenfeier am Samstag in Müstair stattfinden.



Der Grosse Rat wählt jeweils für ein Jahr seine Standespräsidentin oder seinen Standespräsidenten. Diese bzw. dieser bereitet die Sitzungen des Grossen Rats und der Präsidentenkonferenz vor, leitet sie und sorgt für ihren geordneten Verlauf. Die Standespräsidentin vertritt den Grossen Rat nach aussen und führt den Geschäftsverkehr mit der Regierung. Bei Verhinderung nimmt die Vizepräsidentin bzw. der Vizepräsident diese Aufgaben wahr.



Valérie Favre Accola (SVP) ist neu Standesvizepräsidentin Graubünden. Die 51-jährige Grossrätin des Kreises Davos lebt in Davos, ist verheiratet und hat drei Kinder. Sie ist Leiterin Regionalentwicklung Prättigau/Davos und seit 2018 Grossrätin. Von 2018 bis 2024 war sie in der Kommission für Bildung und Kultur.