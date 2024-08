So schnell, wie der Berg gekommen ist, stellt sich oft die Schuldfrage

Der Fall Bondo, in welchem fünf Personen angeklagt sind, ist nicht der erste seiner Art. Trotzdem wird er für hohes mediales Interesse sorgen. Losgelöst von diesem Fall: Wie gehen die Leute, die an vorderster Front über Öffnung und Schliessung entscheiden, mit der Belastung um? Und gibt es in Zukunft Personen, die willens sind, diesen Job zu machen?