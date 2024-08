Urs Huber tritt mental gestärkt zum Nationalpark Bike-Marathon an. Der 39-Jährige hat an der Schweizer Meisterschaft am «Grand Raid» am letzten Samstag im Wallis das geschafft, was ihm nur noch wenige zugetraut hatten: Nach einer bemerkenswerten Aufholjagd in der letzten Rennstunde gewann der Säuliämtler die Silbermedaille, nur geschlagen vom 15 Jahre jüngeren Alexandre Balmer, dem Crosscountry U23-Schweizermeister von 2021.



Urs Hubers Kontrahenten sind wie schon im Vorjahr der Sigriswiler Hansueli Stauffer das deutsche Trio Markus Kaufmann, Matthias Alberti und Uwe Hardter sowie der Italiener Samuele Porro, die bei früheren Austragungen alle schon einmal mindestens unter den besten zehn, wenn nicht sogar Podestplätze errungen hatten. Interessant ist ausserdem, wie sich der zweimalige Radquer-Schweizermeister Timon Rüegg im Feld der Marathon-Spezialisten schlagen wird.



Grosser Abwesender aus Bündner Sicht ist der Samedaner Fadri Barandun, der erkrankt bereits das Swiss Epic in der Vorwoche aufgeben musste und noch immer nicht so fit ist, um die Strapazen bei der 141 Kilometer langen Umrundung des Nationalparks auf sich nehmen zu können.



Dafür gibt`s bei den Frauen mit Alessia Nay erstmals eine Bündner Sieganwärterin auf der Langdistanz. Die 28-Jährige aus Zizers hat sich seit ihrem Wechsel 2018 von der Mittel- auf die Langdistanz zur Siegfahrerin entwickelt und blickt auf die bisher erfolgreichste Saison ihrer Karriere zurück. Seit ihren Siegen am Summer Bike Marathon und an der Eiger Bike Challenge in Grindelwald fährt sie im Leadertrikot der nationalen Bike Marathon Classics und auch den europäischen Alpine Cup führt sie mit grossem Vorsprung an. Nach ihrer härtesten Konkurrentin am Nationalpark Bike-Marathon gefragt, muss Nay nicht lange überlegen: Vorjahressiegerin Alexandra Zürcher und die tschechische Meisterin Milena Kalasova, die im Vorjahr den dritten Platz erreichte.



Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start möglich.



Die Startzeiten:

07.15 Uhr in Scuol, Vallader-Strecke, 141 km

07.15 – 7.45 Uhr in Fuldera, Jauer-Strecke, 107 km

07.45 – 8.15 Uhr in Livigno, Livigniasco-Strecke, 70 km

09.45 – 10.15 Uhr in S-chanf, Putèr-Strecke, 47 km

12.30 Uhr in Zernez, Zernezer-Strecke, 33 km

ab 10.30 Uhr, Zieleinläufe

Ab 12.45 Uhr, Zieleinlauf Vallader-Strecke

ab 13.15 Uhr Siegerehrungen im Zielgelände in Scuol