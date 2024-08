Eine 80-jährige Automobilistin fuhr am Freitag gegen 13.15 Uhr auf der Hauptstrasse H29 talwärts in Richtung Poschiavo. In San Carlo übersah sie eine 13-Jährige, welche auf dem Fussgängerstreifen die Strasse überqueren wollte. Das Mädchen ...

Möchten Sie weiterlesen? Liebe Abonnent:innen, bitte registrieren Sie sich einmalig in Ihrem Profil um weiterlesen zu können. Klicken Sie dazu auf "anmelden". Liebe Nicht-Abonnent:innen finden Sie die Informationen zu unseren Abo-Angeboten unter "unsere Abos". Wir wünschen eine interessante Lektüre und viel Lesespass. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden