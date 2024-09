Die Clemgia fliesst an diesem Sommertag in ihren schönsten Farben in Richtung Inn. Bläulich bis türkisgrün, dann wieder kristallklar und farblos schlängelt sich der Fluss vorbei an mächtigen Felsbrocken und Schwemmhölzern. Nichts kann das ...

Möchten Sie weiterlesen? Liebe Abonnent:innen, bitte registrieren Sie sich einmalig in Ihrem Profil um weiterlesen zu können. Klicken Sie dazu auf "anmelden". Liebe Nicht-Abonnent:innen finden Sie die Informationen zu unseren Abo-Angeboten unter "unsere Abos". Wir wünschen eine interessante Lektüre und viel Lesespass. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden