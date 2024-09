Mehr Wölfe, weniger Nutztierrisse

In der Schweiz leben mittlerweile über 35 Wolfsrudel. Tendenz, leicht zunehmend. Wie der WWF in einer Mitteilung schreibt, gibt es jedoch einen gegenläufigen Trend bei den durch Wölfe gerissenen Nutztieren: Diese Zahlen zeigen nach 2023 das zweite Jahr in Folge einen rückläufigen Trend.