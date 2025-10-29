Ein Tag, ganz im Zeichen des Textilhandwerks

Am letzten Samstag feierte die Handweberei Tessitura in Poschiavo ihr 70-Jahr-Jubiläum. Sie tat dies mit dem Forum «Fäden der Zukunft» und mit einem umfangreichen Programm für Gross und Klein. Es ging um das textile Erbe der Region und auch um die Zukunft.