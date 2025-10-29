Orsola Dorsa Misani. Die gelernte Schneiderin leitet seit Anfang Jahr die Geschicke der 70-jährigen Handweberei Tessitura. Fotos: Jon Duschletta
Der Tag des nachhaltigen Textilhandwerks machte am Samstag in Poschiavo auch die Schafschur hautnah erlebbar – als erste Phase der Wolle auf ihrem Weg zum Garn.
Schafwolle ist einer von verschiedenen natürlichen Rohstoffen für eine nachhaltige Textilproduktion.
Faden um Faden entstehen in der Handweberei Tessitura aus Naturfasern wie Leinen, Wolle, Baumwolle und Seide hochwertige Produkte für den täglichen Gebrauch und darüber hinaus.
