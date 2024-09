An der Preisverleihung in Bern durfte die New Rada Schuhmacherei aus Le Prese im Puschlav den Prix Montagne entgegennehmen. «Ich kann es kaum glauben. Ich bin so dankbar und stolz auf mein Team», sagte Orlando Rada, Inhaber der New Rada Schuhmacherei. «Dass wir den Preis nun nach Hause ins Puschlav nehmen dürfen, ist der absolute Wahnsinn.» Seit 30 Jahren führen Orlando und Leonia Rada den Familienbetrieb mit Hauptsitz in Le Prese im Kanton Graubünden. Dort befindet sich die Werkstatt, ein zweiter Standort mit dem Geschäft für Privatkunden ist in Pontresina im Engadin. Spezialisiert hat sich die Firma New Rada auf die Reparatur von Bergschuhen und Kletterfinken. Damit gibt sie nicht nur Schuhen ein zweites Leben, sondern schafft auch wertvolle Arbeitsplätze im abgelegenen Tal. Für Jurypräsident Dario Cologna ein absolut verdienter Gewinner: «New Rada repariert Schuhe aus der ganzen Schweiz, und das in einem Tal, wo man nicht einfach so vorbeikommt. Das ist beeindruckend und zeigt, mit wie viel Leidenschaft und Professionalität Orlando und Leonia den Betrieb führen. Ich freue mich sehr für sie».





Der Publikumspreis Prix Montagne 2024 geht an das Projekt Zauberwald Lenzerheide. Giancarlo Pallioppi und sein Team gewinnen mit ihrem Lichtfestival den mit 20 000 Franken dotierten Preis, der von der Mobiliar Genossenschaft gestiftet wird. (pd)