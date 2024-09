Quatter giuvnots da Scuol han tut part l’on passà cun ün auto ed ün töf al Europe Africa Rodeo. In 18 dis han els fat 5000 kilometers tras Marokko. L’unica pretaisa per tur part: l’auto nu das-cha avair daplü da 50 forzas, scha’l es plü vegl co 20 ons das-cha’l avair 60 forzas chavagl. Quist’aventüra – ch’els han dal rests fini sülla quarta plazza – nun ha bastü als giuvnots da Scuol. Perquai han decis duos d’els, nempe Lino Stecher ed Orlando Bass, da’s partecipar sco Engadin Mountain Snails cun lur VW Caddy las ultimas duos eivnas eir al Pothole Rodeo Celtic. In nouv dis han els traversà l’Ingalterra, la Scozia e l’Irlanda e dürant quists 3700 kilometers han els gnü da sviar qualche fouras ed evader differentas lezchas. Per quistas lezchas documentadas süllas medias socialas han els surgnü puncts. Finalmaing han Lino Stecher ed Orlando Bass ragiunt la terza plazza da 140 squadras partecipantas. Quai nun ha però bastü: Fingià lur viadi per rivar in Ingalterra es stat üna bell’aventüra. In tuot han els fat in bundant duos eivnas 6700 kilometers tras desch pajais. Ed il regal per lur plazza da podest es stat ün bun per as partecipar l’on chi vain al prossem Pothole Rodeo tras il Balcan. (nba)