Zu den Weltmeisterschaften werden rund 1200 Athletinnen und Athleten aus 40 Nationen erwartet. Für alle, die es kaum erwarten können, ist bereits der offizielle Ticketvorverkauf für die VIP-Packages an den Wettkampfstätten sowie für das Rahmenprogramm am Big-Air-Standort bei der ehemaligen Olympiaschanze von St. Moritz gestartet. Für den Eintritt zu den Big-Air-Wettkämpfen und dem grösseren Rahmenprogramm können die Fans bereits ein Ticket kaufen, für den Zutritt zu den Wettkämpfen an den Bergstationen ist lediglich ein Ski- oder Fussgängerticket erforderlich.





Zudem nimmt auch das Rahmenprogramm der FIS Freestyle Weltmeisterschaften 2025 Form an. Unter anderem werden FiNCH, SDP und Sido am zweiten WM-Wochenende vom 28. bis 29. März das Festivalgelände bei der ehemaligen Olympiaschan­ze in St. Moritz auftreten. Komplettiert wird das Line-up am Freitag durch Jule X, am Samstag durch EAZ sowie Esther Graf. Auf dem Festivalgelände wird ein Unterhaltungsprogramm mit Musik und Verpfle­gungsständen angeboten. Die Acts für das erste WM-Wochenende werden demnächst bekannt gegeben.





Auch für die weltweite Ausstrahlung der Freestyle-Bilder aus dem Engadin ist gesorgt: Das Weltsignal der Wettbewerbe wird von der SRG im Auftrag der Freestyle-Weltmeisterschaften produziert. Mit dieser Kooperation ist sichergestellt, dass sämtliche Wettkämpfe der Freestyle-WM 2025 national und international live mitverfolgt werden können.